На Украину надвигается атмосферный фронт со снегом и дождями: народный синоптик дал прогноз на ближайшие дни. Карта

Народный синоптик Станислав Щедрин сообщил, что на Украину надвигается холодная погода с осадками и дождями. Такие погодные условия следует ожидать уже в пятницу, 17 февраля.

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Они продлятся и на следующий день – 18 февраля. Прогноз на эти дни синоптик опубликовал на своей странице в Facebook.

Он отметил, что сложный атмосферный фронт 17 февраля накроет соседнюю с Украиной Польшу. В течение всего дня на территории государства ожидаются сильные осадки. Уже на следующий день такие же погодные условия возможны и в Украине.

В субботу, как отметил Щедрин, во всех регионах нашей страны пройдут сильные осадки. В то же время, по данным синоптика, ожидается резкое потепление.

По данным Укргидрометцентра, 18 февраля осадки ожидаются на всей территории нашего государства.

В Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепровской, Донецкой и Луганской областях прогнозируют снег с дождем. В других регионах Украины – дождь.

Тем временем температура воздуха будет достаточно высокой днем, ночные морозы до -13 ожидаются только на Донбассе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Щедрин спрогнозировал, что теплая весенняя погода в Украину лопнет рано. Уже в конце февраля 2023 года температура воздуха будет до +9 градусов.

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