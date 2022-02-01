На Тернопольщине перевернулась фура с десятками свиней. Фото

В понедельник, 31 января, на объездной трассе в Кременце Тернопольской области случилось ДТП с грузовым автомобилем, перевозившем несколько десятков поросят. Скотина выпала на обочину, большинство животных отделались испугом, но некоторые из свиней получили травмы и погибли.

Об этом сообщило местное издание Терминово. Водитель не рассчитал дорожной ситуации, потерял управление, и фура съехала в кювет, перевернувшись.

Как рассказали очевидцы происшествия, только по счастливой случайности никто из людей не пострадал, поскольку поблизости не было пешеходов и автомобилистов. Свиньи, которых перевозили в кузове, выбежали на трассу и начали пастись.

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Отмечается, что на этом участке трассы довольно часто происходят аварии после того, как работники "Автодора" изменили разметку. Они сняли дорожный знак "Стоп" на повороте, что приводит к экстремальному движению дальнобойщиков.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, под Днепром фура, перевозившая яйца, угодила в ДТП и трассу буквально залило желтком.