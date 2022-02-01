На Тернопольщине перевернулась фура с десятками свиней. Фото

Екатерина Белоброва
Жизнь
1 минута
1,6 т.
На Тернопольщине перевернулась фура с десятками свиней. Фото

В понедельник, 31 января, на объездной трассе в Кременце Тернопольской области случилось ДТП с грузовым автомобилем, перевозившем несколько десятков поросят. Скотина выпала на обочину, большинство животных отделались испугом, но некоторые из свиней получили травмы и погибли.

Об этом сообщило местное издание Терминово. Водитель не рассчитал дорожной ситуации, потерял управление, и фура съехала в кювет, перевернувшись.

Как рассказали очевидцы происшествия, только по счастливой случайности никто из людей не пострадал, поскольку поблизости не было пешеходов и автомобилистов. Свиньи, которых перевозили в кузове, выбежали на трассу и начали пастись.

На месте аварии пасутся десятки свиней.
Видео дня
Поросята отделались испугом.

Отмечается, что на этом участке трассы довольно часто происходят аварии после того, как работники "Автодора" изменили разметку. Они сняли дорожный знак "Стоп" на повороте, что приводит к экстремальному движению дальнобойщиков.

На место прибыла полиция и аварийная техника .
Авария на объездной.
Свиньи выбежали из кузова .

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, под Днепром фура, перевозившая яйца, угодила в ДТП и трассу буквально залило желтком.

ДТП