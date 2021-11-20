На Тернопольщине нашли село, где живет только один человек: мужчина рассказал,чем занимается. Видео

В селе Червоном Тернопольского района живет только один человек – Михаил Чавурский. Мужчина в одиночестве выращивает овощи, собирает ягоды, сеет пшеницу и овес, имеет одну корову и лошадь, еще собаку – охранника.

Как рассказало Суспільне, мужчина по своей воле не покидает село, которое находится на грани исчезновения с карты Украины. Еще совсем недавно деревня была густонаселенная: 75 домов, 56 детей, которые ходили в местную школу, работали магазины.

"Теперь все заросло, нечем хвастаться теперь в селе. Людей нет, дома повалились", – рассказал журналистам Чавурский.

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По словам мужчины он прожил в Червоном всю жизнь, ребенком учился тут же до четвертого класса. Покидать деревню он не намерен.

Глава Мечищевского сельского совета Василий Сидорович, в который когда-то входило Червоное, сказал, что деревня постепенно превращается в населенный пункт-призрак. А Чавурский живет за счет фермерства.

"Мы шутим с ним, что он здесь и голова, и староста. Он сам управляется. Сажает огород: картошку, капусту, кукурузу, пшеницу", – сказал Сидорович.

Чтобы понять историю деревни, журналисты обратились к историку Богдану Климко. Тот рассказал, что это село очень древнее и берет свое начало из дохристианских времен.

"На этой территории проводили жертвоприношения в честь языческого бога Молоха. Очевидно, с тех пор название Молохов осталось за этой территорией", – рассказал Климко.

В 1946 году советские власти решили переименовать это село в Червоное.

Также историк рассказал о местной легенде, согласно которой возле села во время Второй мировой войны упал некий самолет. Местные не знали кому он принадлежал – своим или немецам.

"Говорили, что он был наполовину из фанеры, наполовину из алюминия. Люди, которые жили тут с того алюминия делали посуду, тарелки, ложки и чашки. И тот самолет их какое-то время выручил", – рассказал специалист.

Говоря о будущем села, Чавурский отметил, что хоть оно и почти вымерло, но "не исчезнет из памяти людей до тех пор, пока будут жить выходцы из этого села".

Молох – языческое божество. В основном ему поклонялись аммонитяне – семитский народ, который жил от восточного берега Иордана до пределов Аравии (территория современной Иордании). Есть мнение, что "молох" значит "царь", и это не имя собственное, а титул, которым традиционно наделяли языческих богов. В Ветхом завете Молох упоминается многократно. Одна из основных черт культа Молоха – то, что в жертву приносили детей.

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