На Таврическом направлении ВСУ ликвидировали 135 окупантов и 31 единицу вражеской техники

На протяжении суток, 18 сентября, российские захватчики 26 атаковали позиции Сил обороны на Таврическом направлении Донецкой области. При этом наши войска наносили мощный ответный удар: в результате число потерь противника составило 313 человек из личного состава.

Среди них 135 погибших, 177 – ранены и один сдался в плен украинским защитникам. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский на своем Telegram-канале.

"Также уничтожена 31 единица военной техники противника. В частности, 2 ББМ, четыре артиллерийские системы и минометы, средство ПВО, ПТРК, 13 БпЛА, 8 единиц автомобильной техники и две единицы специальной техники", – указано в сообщении.

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Тарнавский добавил, что оккупанты также потеряли два склада боеприпасов и еще один важный объект в их позициях.

Как сообщал OBOZREVATEL, в результате боев за Андреевку Донецкой области повреждены или полностью уничтожены абсолютно все дома. Это село является одним из эпицентров битвы на южном фланге Бахмута.

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