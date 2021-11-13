На Сумщине в центре города нашли трехметрового питона. Фото

В городе Шостка на Сумщине подростки заметили на улице большую змею. Они рассказали об этом женщине, которая сначала не поверила им, но убедившись, что они говорят правду, решила обратиться за помощью к правоохранителям.

Рептилия находилась возле мусорных баков в центре города. Об этом сообщили на странице ГУ НП в Сумской области в Facebook.

Полицейские, которые прибыли на вызов, установили, что змея уже мертва. Предварительно известно, что это питон. Длина его тела составляла более трех метров.

Видео дня

По данному факту в городе проводится проверка, правоохранители ищут хозяев рептилии. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего, в частности то, как питон мог оказаться на улице.

Напомним, ранее в Киеве во время прогулки потерялся домашний двухметровый удав. Хозяева решили искать змею при помощи соцсетей и пообещали за нее вознаграждение.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе пассажир трамвая №5 перевозил питона. Огромную змею мужчина держал прямо в руках, клетки у него не было.