На Солнце произошла вспышка, которая принесет на Землю магнитную бурю: когда ждать геомагнитного шторма

4 марта на Землю придет очередная магнитная буря. Она характеризуется небольшой силой и принадлежит к классу G1.

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Об этом сообщает ВВС. Причина тому – выпуск вспышки Солнца, которая достигнет Земли как раз 4 марта.

Еще 28 февраля Солнце выпустило вспышку класса М8.6, которая сопровождалась корональным выбросом массы. Поток плазмы несется к нашей планете и достигнет ее в субботу, 4 марта. В этот день ученые прогнозируют легкий геомагнитный шторм — магнитную бурю класса G1 (слабая).

Важно отметить, что магнитные бури – это возмущения геомагнитного поля нашей Земли. Их продолжительность может варьироваться от нескольких часов и до несколько суток. Образуются они, когда с окрестностями нашей планеты сталкиваются возмущенные потоки солнечного ветра, а после взаимодействуют с магнитосферой.

Магнитные бури появляются благодаря тому, что на Солнце постоянно проявляется электромагнитная активность, и иногда она усиливается. Корональные дыры, выбросы корональной массы, солнечные вспышки – все это приводит к тому, что в окружающее пространство попадает большое количество заряженных частиц. Когда движущиеся со стороны Солнца заряженные частицы достигают Земли, они сталкиваются с этим защитным "щитом": магнитное поле начинает возмущаться, изменяться, колебаться – именно эти процессы и называются магнитными бурями.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые обнаружили таинственные "искры" на Солнце. Они помогут предсказывать вспышки и магнитные бури.

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