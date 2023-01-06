На Рождество в Украине ударят 20-градусные морозы: синоптики рассказали, где будет холоднее всего и надолго ли. Карта

В Рождество 7 января в Украине ожидается значительное снижение температур – местами морозы достигнут -20 градусов по Цельсию. В западных регионах страны объявлен I уровень опасности из-за гололедицы на дорогах.

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Об этом в Facebook предупредили синоптики Украинского гидрометеорологического центра. Погодные условия могут привести к ухудшению движения транспорта на отдельных участках дорог, улиц.

Согласно прогнозу, в восточных, Сумской, Полтавской, Черниговской областях ночью 15-20° мороза, днем -8-13°; на остальной территории ночью -7-12°, днем -2-7°. Тем временем в западных, Винницкой и Одесской областях ночью 0-5° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла, в Закарпатье и Прикарпатье до 7° тепла.

Также, по данным синоптиков, в западных, днем и в Житомирской, Винницкой, Одесской областях облачно, небольшой снег, днем местами с дождем ; на остальной территории переменная облачность, без осадков. На дорогах западной части Украины – гололедица. Ветер северный с переходом в большинство областей на восточный, 5-10 м/с.

В Киевской области 7 января также ожидается существенное снижение температуры. По области ночью -7-12°, днем -2-7°, в Киеве ночью около 10° мороза, днем 5-7° мороза. Облачно, осадков не прогнозируется.

Напомним: синоптик Наталья Диденко также предупредила о похолодании в Украине на Рождество. В ближайшую ночь холоднее всего будет в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской областях – до -10...-18 градусов.

"Рождественский калейдоскоп – от 20 градусов мороза до 5 градусов тепла! Морозы погуляют по Украине, особенно по восточной, северной части и центру, а уже к Маланке-Василию, 13-14 января, уступят более теплому воздуху", – спрогнозировала синоптики.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что коммунальщики подготовились к ухудшению погодных условий. Мэр столицы добавил, что в настоящее время дома киевлян обеспечены тепло- и водоснабжением. Отключение света происходит в соответствии со стабилизационными графиками ДТЭК;

– в Украине на Сочельник, 6 января будет прохладно. Ожидаются умеренные осадки. В северной части на дорогах местами гололедица.

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