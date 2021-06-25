На Ривненщине горели дома, а поваленные деревья блокировали трассу. Фото непогоды

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Жизнь
3 минуты
803
На Ривненщине горели дома, а поваленные деревья блокировали трассу. Фото непогоды

По населенным пунктам Ривненской области 25 июня пронесся ураган, который повалил множество деревьев и заблокировал трассу. Также есть данные, что от удара молнии загорелось несколько домов.

Как сообщается на Facebook-странице ГУ ГСЧС на Ривненщине, речь идет о автодороге М07 Киев-Ковель-Ягодин. Стихия нанесла повреждения и нескольким автомобилям (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Ураган повалил деревья на автомобили.
Видео дня

Так, в районе трассы рухнуло более 30 деревьев, еще столько же – в Сарненском районе. В Ривне привалило два автомобиля.

Также ветер повалил более 10 деревьев в Дубенском районе, заблокировав дорогу.

Ураган повалил деревья на автомобили.

Во время непогоды в Ривне загорелись два частных дома. По словам очевидцев, в них попала молния.

Данных о погибших или пострадавших пока нет.

Поваленные деревья заблокировали трассу.
Во время непогоды загорелись два дома на Ривненщине.
Во время непогоды загорелись два дома на Ривненщине.

Внимание! На некоторых видео присутствует нецензурная лексика!

Как сообщал OBOZREVATEL, по Львову 25 июня пронеслась мощная буря. Стихия вызвала немало разрушений, а также блокировала движение общественного транспорта, авиации и поездов.

В городе также было повалено множество деревьев, также повреждены кровли домов. Из-за дождя были затоплены улицы в разных районах.

УкраинаГСЧСураган