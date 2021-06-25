На Ривненщине горели дома, а поваленные деревья блокировали трассу. Фото непогоды
По населенным пунктам Ривненской области 25 июня пронесся ураган, который повалил множество деревьев и заблокировал трассу. Также есть данные, что от удара молнии загорелось несколько домов.
Как сообщается на Facebook-странице ГУ ГСЧС на Ривненщине, речь идет о автодороге М07 Киев-Ковель-Ягодин. Стихия нанесла повреждения и нескольким автомобилям (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).
Так, в районе трассы рухнуло более 30 деревьев, еще столько же – в Сарненском районе. В Ривне привалило два автомобиля.
Также ветер повалил более 10 деревьев в Дубенском районе, заблокировав дорогу.
Во время непогоды в Ривне загорелись два частных дома. По словам очевидцев, в них попала молния.
Данных о погибших или пострадавших пока нет.
Внимание! На некоторых видео присутствует нецензурная лексика!
Как сообщал OBOZREVATEL, по Львову 25 июня пронеслась мощная буря. Стихия вызвала немало разрушений, а также блокировала движение общественного транспорта, авиации и поездов.
В городе также было повалено множество деревьев, также повреждены кровли домов. Из-за дождя были затоплены улицы в разных районах.