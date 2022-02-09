На Ривненщине 15-летняя девушка попала в реанимацию после удаления зуба: врачи борются за ее жизнь

В Сарненском районе Ривненской области 15-летняя девушка по имени Алина попала в реанимацию после удаления зуба. У несовершеннолетней развилось заражение крови, ее подсоединили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Как сообщает ITV, мама девочки пожаловалась, что стоматолог халатно сделал свое дело и практически сразу после того, как он поставил лекарство, зуб напух. По словам врача-анестезиолога Юрия Мирончука, пациентке сделали операцию, которая длилась семь часов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Очень много очагов гнойных: и в сердце, перикардии, и в плевре, и в сосудах в области шеи, и в подчелюстном участке", – рассказал он.

Видео дня

Причину возникновения заражения врачи назвать не могут и прогнозов не дают. Девушку ждет длительное и дорогостоящее лечение. Средств у родителей Алины нет. Они уже обратились в благотворительную организацию и таким образом удалось собрать 56 тыс. грн, но деньги нужны еще.

"Значительную часть сейчас мы уже используем, а дальше предстоит очень дорогой аппарат биовен. Рассматривается вопрос о том, какой антибиотик. Там долгая-долгая борьба", – рассказали благотворители.

Напомним: в феврале прошлого года в Ривне разгорелся скандал из-за врача частной стоматологической клиники Инны Кравчук, которая вместе со своей ассистенткой якобы избивала детей. Однако свою причастность к травмам она отрицала. Врач отметила, что сама неоднократно получала травмы со стороны детей, но никогда не винила ни их, ни родителей.

Позже суд избрал стоматологу меру пресечения в виде личного обязательства. 29-летняя гражданка не может покидать населенный пункт, в котором зарегистрирована, без разрешения следователя, прокурора или суда, а также являться в суд или другие органы власти по каждому требованию.

Как сообщал OBOZREVATEL, также летом 2021 года стоматолога Владимира Сытника в Киеве уличили в причастности к серии преступлений в Киеве. На счету врача мошенничество, разбойное нападение, кража в особо крупных размерах, угрозы сотруднику правоохранительных органов, а также два покушения на убийство.