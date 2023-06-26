На Прикарпатье зацвело самое большое в Украине лавандовое поле. Фото

На Прикарпатье зацвело самое большое лавандовое поле в Украине. В период цветения настоящего французского Прованса сюда приезжают желающие полюбоваться видами и подышать ароматным лавандовым воздухом.

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Об этом сообщает Туристически информационный центр Ивано-Франковск. Цветение лаванды продлится до середины июля.

"По легенде этот цветок есть утешение и наслаждение души, которую Бог подарил Адаму и Еве для того, чтобы им легче жилось на Земле. Известно, что лаванда оказывает успокаивающее, обезболивающее, противоинфекционное действие, а в эмоциональной сфере усмиряет гнев и приносит покой. Каждый год лавандовые поля во время цветения являются настоящими антидепрессантами для их посетителей", – говорится в сообщении.

В частности, в Ивано-Франковской области есть две локации с лавандой:

Царь Лаванды , которая находится в селе Коршев;

, которая находится в селе Коршев; Лавандовый каньон находится в селе Одаев Олешанской общины.

Стоит отметить, что плантация в Коршеве на Коломыйщине – самое большое лавандовое поле в области. Сейчас там высажено более 12,5 тысяч кустов лаванды.

Как сообщал OBOZREVATEL, частный дендрологический парк "Добропарк" в селе Мотыжин Киевской области, пострадавший в результате обстрелов со стороны российских оккупантов, прошлым летом вновь открылся для посетителей.