На Прикарпатье у женщины обнаружили забытый хирургами катетер: она страдала от боли 1,5 года. Фото

В Ивано-Франковске медки после проведения операции забыли вытащить катетер у пациентки. Она об этом узнала только через полтора года, в то же время выяснив причину длительных недомоганий.

О случае рассказала Ольга Савчук, которая является директором Центра первичной медицинской и консультативно-диагностической помощи Ивано-Франковского городского совета. В Facebook она опубликовала и фото (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

По ее словам, к врачам обратилась женщина, которая жаловалась на постоянный дискомфорт при мочеиспускании. Она говорила, что проблема существует больше года, а способы избавиться от этого лекарствами не помогли.

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В одной из городских поликлиник ей провели видеоцистоскопию (эндоскопическое исследование мочевого пузыря) и обнаружили в теле мочевой катетер. Он у пациентки остался после операции, которая прошла более 18 месяцев назад.

"Жалобы пациентки на постоянный дискомфорт при мочеиспускании, нерезультативное консервативное лечение и, как находка, оставленный мочевой катетер в мочевом пузыре после проведенного оперативного лечения более 1,5 лет назад… Казуистическая причина дискомфорта обнаружена", – написала Савчук.

Коллег-врачей она призвала быть внимательными к своим пациентам и, как учили в университете, считать все до и после операций.

Как сообщал OBOZREVATEL, западные СМИ разоблачили скандал с украинским врачом, который направил на ампутацию десятки людей, пострадавших в результате войны в Йемене. Среди пациентов были даже дети, хотя без оперативного вмешательства можно было обойтись.