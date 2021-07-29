На Прикарпатье нашли пропавшего 10-летнего мальчика: ребенка искали сутки. Фото

Правоохранители Ивано-Франковской области разыскали 10-летнего Василия Досяка, пропавшего накануне в селе Старые Куты Косовского района. Сначала отец искал ребенка самостоятельно и с помощью соседей, но когда это не дало результатов, позвонил в полицию.

Об этом сообщается в Facebook полиции Прикарпатья. На месте работали нацгвардейцы, работники ГСЧС, кинологи с собаками и неравнодушные граждане. Также для поиска применяли квадрокоптер и тепловизор (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Правоохранители опросили соседей, прочесали территорию села, проверили все места, где мог быть мальчик.

Около 13:00 ребенка удалось найти в заброшенном здании в этом же селе. Мальчика осмотрели медики и вернули отцу.

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Ювенальные полицейские выясняют причины такого поступка ребенка.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Киевщине в селе Тарасовка двух 4-летних близнецов без сопровождения взрослых заметили у проезжей части посреди ночи. Оказалось, что мальчики убежали из дома и даже перелезли через забор, чтобы пойти погулять. Полиция передала детей родителям, которые в это время спали дома.