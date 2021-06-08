На Прикарпатье медведица съела пол лица мужчине: чудом выживший перенес 37 'пластик'. Фото, видео 18+

Житель села Ивано-Франковской области Дмитрий Зелинский 8 лет назад пережил нападение медведицы. Дикое животное отгрызло мужчине половину лица.

Как рассказал сам Дмитрий в сюжете программы "Надзвичайні новини", в тот день он собирал в лесу грибы и ягоды. Медведица напала на него внезапно, защищаться от зверя у мужчины не было сил (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Несмотря на полученные травмы, он чудом сумел самостоятельно добраться до села. Люди, которых он встречал по дороге, в ужасе разбегались от увиденного, а собственная супруга упала в обморок.

Дмитрий Зелинский пережил 37 пластических операций, медики буквально собирали лицо пострадавшего по частям. Элементы лица возле места нападения медведицы находили лесники.

"Нашли нос с верхней губой и часть щеки. Нашли скальп с волосами, обломок челюсти, 10 зубов", – рассказал Юлий Тарасюк, охотник. Реабилитацию пострадавший проходит до сегодня, большую помощь в принятии себя и своего отражения в зеркале Дмитрию оказывают его близкие родственники, в первую очередь, жена Мария.

Как пояснили лесничие, произошедшее стало чистой случайностью. Мужчина просто зашел не в то время и не в то место. Неподалеку от местности, где на него напала медведица, были найдены останки оленя: то есть хищный зверь просто защищал свою добычу.

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