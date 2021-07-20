На Полтавщине мужчине продали сосиску в тесте с червями. Фото

В воскресенье, 18 июля, сумчанин Андрей Симонов купил в одном из придорожных кафе в Пирятине Полтавской области сосиску в тесте. Когда он начал есть сдобу, внутри он обнаружил червей.

Об этом рассказал у себя в Facebook Олег Билоус, передавая рассказ пострадавшего. Известно, что мужчина купил булочку, путешествуя из Сум в Борисполь.

Мужчина пояснил, что его неоднократно предупреждали, что покупать еду для перекуса в подобных "забегаловках" не следует, ведь они чаще всего не первой свежести. Однако в этот раз вопрос даже не стоял в сроке годности.

"Посмотрите фото это не просто несвежая, это "мать их" сколько надо держать сосиску на солнце, чтобы там выросли такие черви?!?!? Умоляю и предупреждаю никогда не ешьте в Пирятинских кафе", – призвал автор.

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Как сообщал OBOZREVATEL, почти аналогичная ситуация произошла в Харькове. Тогда покупатель вышел из магазина с сосиской в тесте, которая была покрыта толстым слоем плесени.