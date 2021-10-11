На похоронах Полякова произошел конфликт между его женой и сожительницей
Народный депутат из группы "За будущее" Анна Скороход попала в конфликтную ситуацию на похоронах коллеги-нардепа Антона Полякова. Родные умершего были не рады видеть на церемонии прощания женщину, которую называют его сожительницей.
Об этом сообщает Telegram-канал PavlovskyNews. В сети опубликовали соответствующие кадры (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).
Скороход, как и остальные парламентарии, политики и т. д., 11 октября пришла в Черниговскую филармонию, чтобы попрощаться Поляковым.
Когда же ее увидела жена покойного Галина Полякова, то поинтересовалась, мол, как та посмела появиться в этом месте.
По словам журналистов, после этого вдова вышла на улицу. Тогда как мама Антона Полякова убрала из гроба сына цветы, которые туда положила Скороход.
Напомним: похоронить именно в Чернигове 33-летнего Антона Полякова, который при странных обстоятельствах умер 8 октября в Киеве, пожелали его родные. На церемонию прощания пришли также однопартийцы, другие нардепы и политики, горожане, которые знали мужчину. Подробнее читайте по ссылке.
Пока с парламентарием прощались в родном городе, стало известно, что таксист, который вез его в день смерти, изменил первоначальные показания по делу. На этот раз он заявил, мол, не подбирал нардепа на остановке, а мужчину пересадили в его авто из другого автомобиля и попросили отвезти домой.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в день смерти Антона Полякова, 8 октября, Анна Скороход потеряла сознание в помещении комитетов ВРУ. Женщина была в состоянии шока, ее скорой госпитализировали в больницу.
Вскоре Скороход опубликовала фото умершего коллеги как основную фотографию на своей странице в Facebook. По слухам, у народных избранников был роман.