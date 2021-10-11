На похоронах Полякова произошел конфликт между его женой и сожительницей

Народный депутат из группы "За будущее" Анна Скороход попала в конфликтную ситуацию на похоронах коллеги-нардепа Антона Полякова. Родные умершего были не рады видеть на церемонии прощания женщину, которую называют его сожительницей.

Об этом сообщает Telegram-канал PavlovskyNews. В сети опубликовали соответствующие кадры (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Скороход, как и остальные парламентарии, политики и т. д., 11 октября пришла в Черниговскую филармонию, чтобы попрощаться Поляковым.

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Когда же ее увидела жена покойного Галина Полякова, то поинтересовалась, мол, как та посмела появиться в этом месте.

По словам журналистов, после этого вдова вышла на улицу. Тогда как мама Антона Полякова убрала из гроба сына цветы, которые туда положила Скороход.

Напомним: похоронить именно в Чернигове 33-летнего Антона Полякова, который при странных обстоятельствах умер 8 октября в Киеве, пожелали его родные. На церемонию прощания пришли также однопартийцы, другие нардепы и политики, горожане, которые знали мужчину. Подробнее читайте по ссылке.

Пока с парламентарием прощались в родном городе, стало известно, что таксист, который вез его в день смерти, изменил первоначальные показания по делу. На этот раз он заявил, мол, не подбирал нардепа на остановке, а мужчину пересадили в его авто из другого автомобиля и попросили отвезти домой.

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