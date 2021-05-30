На Одесчине мужчина изнасиловал восьмилетнюю девочку. Фото подозреваемого

В субботу, 29 мая, в селе Троицкое Одесской области взрослый мужчина совершил сексуальное насилие над восьмилетней девочкой. Подозреваемый – житель Килии, предположительно ему 35-40 лет.

Об этом сообщил Телеграм-канал "Х*евая Одесса", ссылаясь на пресс-службу Нацполиции в Одесской области. Позднее здесь же опубликовали и фото вероятного насильника.

Так, известно, что приблизительно в 14:00 он затащил проходящего мимо ребенка в нежилое строение по ул. Днестровская, 1 и совершил половой акт. В наводке полиция указала, что у него средний рост, темные волосы, правая рука перевязана бинтом, одет был в белую футболку, темную безрукавку и темные брюки.

По факту преступления уже открыто уголовное производство. Травмы у пострадавшей девочки освидетельствованы медиками. Полиция призывает всех, кто может оказать помощь в поиске злоумышленника, сообщать на горячую линию "102".

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