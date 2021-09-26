На Одесщине мэр не смог внятно поздравить горожан и перешел на 'язык Азарова'. Видео

Глава Кодымского городского совета Сергей Лупашко отличился, без преувеличений, ярким выступлением в день празднования 267-летия населенного пункта, читая поздравительную речь с листочка. Поскольку текст был написан на украинском, а мэр, баллотировавшийся от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", видимо, прежде не пользовался государственным языком, был вынужден делать продолжительные паузы, запинаться и откровенно коверкать слова.

Запись с выступления на сцене в центре Кодымы опубликовало на своем Telegram-канале издание "Телеграф". На ней слышно как публика, пытаясь подбодрить избранного городского голову, делает ему подсказки и аплодирует (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Пародия на украиноязычное обращение официального лица вызвало в социальных сетях не только недоумение, но и насмешки. Пользователи вспомнили еще одного государственного деятеля, который запомнился не столько экономическими и политическими реформами, как карикатурными изречениями на украинском языке – премьер-министра времен Януковича Николая Азарова (2010-2014 гг.)

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