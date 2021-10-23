На Одесчине 17-летний парень со школьницей сбежали в лес: им не разрешали жить вместе. Фото

Полицейские Одесской области нашли пропавших 17-летнего парня и 13-летнюю девушку. Те убежали в лес, потому что им не позволяли жить вместе.

Об этом сообщается на сайте областной полиции. Жителей города Ананьев Артема Золотарева и Яну Братько искали с 19 октября (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В лесном массиве они обустроили себе временное жилье из подручных средств.

"Из-за желания жить вместе юноша со своей подругой не первый раз убегают из дома, последний раз это случилось летом", – рассказали правоохранители.

Опекуны несовершеннолетних будут привлечены к административной ответственности за халатность.

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Кроме того, ювенальные полицейские усилят контроль за этими семьями с привлечением представителей социальных служб.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Житомирщине трое детей остались без присмотра. Пока мать находилась в больнице, ее сожитель временами не пускал детей в дом: они ходили по селу легко одетые и голодные.

В связи с угрозой жизни и здоровью детей изъяли из семьи и передали в патронатную семью, где они смогут находиться от 3 до 6 месяцев. За это время решится вопрос о их дальнейшем воспитании и проживании.