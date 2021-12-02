На новогодние праздники ударит сильный мороз: синоптики дали прогноз на зиму в Украине

На новогодние праздники в Украине будет достаточно морозно, а вот снежного покрова может и не быть. В декабре прогнозируются температуры со знаком плюс.

Как рассказала во время пресс-конференции в Укринформе заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова, вполь до Нового года температурный режим на территории страны "будет положительным". Однако в первые дни нового года ожидается значительное похолодание.

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Специалист отметила, что новогодние праздники, скорей всего, пройдут без снега, так как на протяжении всего декабря будут часто фиксироваться плюсовые температуры. Из-за этого снежный покров "не успеет сформироваться".

Мартазинова рассказала, что среднесуточную и дневную температуру на уровне -5С следует ожидать в начале декабря. Далее холодные дни будут в новогодний период, а потом температура немного поднимется.

"Следующее значительное похолодание следует ожидать в феврале", – сказала она.

По ее словам, самые холодные дни, а это до -15С, попадают на начало января.

"То есть праздники новогодние будут сопровождаться морозными днями", – подчеркнула Мартазинова.

Говоря о том, какой будет зима в целом, она сообщила, что она будет протяженной, температурный режим неустойчивый.

В свою очередь, портал World-weather сообщает, что в декабре в Киеве будет достаточно много дней с отметкой +. Наибольшее число осадков – снега и дождя, должно быть в первой половине месяца. В самые холодные ночи столбики термометров будут падать до -4 градусов.

В январе в Киеве – немного холоднее. в этом месяце ночью ожидается до -7, а днем около -4 градусов. в то же время, специалисты портала прогнозируют меньше осадков и больше солнечных дней.

В феврале в украинской столице во второй его половине прогнозируется постепенное потепление. Много солнечных дней. В наиболее холодные ночи в феврале в Киеве будет около -7.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики рассказали будет ли зимой снег.