На Львовщине разыскали двухлетнюю девочку, которая ушла на 5 км от дома. Фото

В субботу, 17 июля, во Львовской области женщина обратилась в полицию после исчезновения свои внучки возрастом 2,5 года. Инцидент произошел в одном из сел Львовского района.

Девочка ушла в неизвестном направлении, когда ее бабушка хлопотала по хозяйству, самостоятельно найти ребенка женщине не удалось, поэтому она попросила о помощи. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

Видео дня

К поискам девочки подключились правоохранители территориального подразделения и соседних отделений. Искали ее и сотрудники ГСЧС, волонтеры и местные жители. Через некоторое время им удалось разыскать малышку – оказалась, что она ушла от дома почти на пять километров.

Ребенок за время своего отсутствия не пострадал, а ее родители поблагодарили всех, кто принимал участие в операции.

Как сообщал OBOZREVATEL, в курортном поселке Лазурное 10-летняя девочка 9 июля потерялась на пляже во время отдыха со взрослыми. Ища путь домой, она прошла семь километров по побережью моря до соседнего курорта в Приморском.