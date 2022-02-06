На Львовщине разгорелся скандал вокруг 'налога на церковь': люди получили квитанции с долгами. Видео

В селе Подборцы на Львовщине местные жители получили "квитанции" с якобы долгом за пожертвования на храм – по 30 гривен каждый месяц. Даже у тех, кто не ходит в церковь, накопилась задолженность за девять лет.

Люди выразили возмущение тем, что их "записали" в церковные должники, подчеркивая, что пожертвования на храм должны быть только добровольными. Об этом говорится в сюжете ТСН (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По словам жителя села Николая Федана, ему пришла "квитанция", написанная от руки – он якобы задолжал храму 2530 гривен.

"Сначала меня это рассмешило, подумал, что это шутка. Не может быть долга, если я не хожу в эту церковь. Я однозначно не буду платить", – отметил мужчина.

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В Подборцах находится только одна церковь – греко-католическая. Ее служитель святой отец Михаил от комментариев отказался, заявив, что "он болен, лежит с температурой".

По телефону в платежке трубку подняла женщина: она не представилась, но подтвердила, что сама разносила записки сельчанам – скольким именно, не призналась.

"Это добровольное пожертвование на содержание церкви. Но в народе есть такое слово "налог". Поэтому оно так и приклеилось", – ответила она.

Во Львовской архиепархии греко-католической церкви подчеркнули, что никто из прихожан с жалобами на эту ситуацию к ним не обращался. Однако после огласки ситуации выяснили, что "отец к ней не приобщен". Пресс-секретарь Львовской архиепархии УГКЦ отец Павел Дроздяк утверждает, что это "внутреннее согласование общины", мол, именно таким образом прихожане решили удерживать церковь и потому напомнили людям о долге.

По словам церковников, все пожертвования добровольны, но вмешиваться в действия общины они не будут. А некоторые из местных жителей говорят, что ничего удивительного в таком "налоге" не видят, потому что "даже в давние времена на церковь давали деньги".

Сколько в общей сложности жителей Подборцев добровольно задолжали церкви, неизвестно. Николай Федан отметил, что он не единственный, кому пришли возмутительные "квитанции". Такие же якобы получили и его соседи, но публично общаться об этом не хотят, как и платить.

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