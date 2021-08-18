На Львовщине мужчина перерезал себе шею болгаркой, врачам удалось его спасти

Житель Червоноградского района на Львовщине случайно перерезал себе шею болгаркой, которая остановилась всего в нескольких миллиметрах от его сонной артерии. Скорая доставила 32-летнего мужчину в угрожающем для жизни состоянии в клиническую больницу скорой помощи Львова.

Об этом пишет Zaxid.net со ссылкой на заведующего хирургическим отделением №1 медучреждения Гната Герича. По его словам, у пациента была массивная рана мягких тканей с повреждением мышц, подкожной клетчатки, костей и хрящей шейного отдела позвоночника.

Отмечается, что мужчина дома работал с болгаркой, которая была без защитного щитка. Вдруг он споткнулся и упал на включенный инструмент. Люди рядом быстро выключили болгарку, однако та успела перерезать пострадавшему переднюю и боковую поверхность шеи, аж до позвонков.

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"Во время падения болгарка повредила и щитовидную железу, что вызвало массивное кровотечение. Сонная артерия, к счастью, не была повреждена, только ее ветви. Болгарка остановилась буквально в нескольких миллиметрах от магистрального сосуда, что и спасло мужчину, а также то, что врачи скорой оказали ему квалифицированную помощь", – объяснил Герич.

Мужчине провели операцию и на днях уже выписали домой. Медики добавили, что пациентов с различными травмами, вызванными электроинструментами, в больницу поступает довольно много. Однако травмируют люди в основном конечности, а шею – нечасто.

"То, что пациент с такой травмой выжил, можно считать везением, которое встречается крайне редко", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее львовские медики провели сложную операцию мальчику шести лет, который пострадал в автомобильной аварии. Ребенок получил возможность вновь самостоятельно дышать и говорить.