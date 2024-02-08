На картинке четыре женщины, но их увидят только самые внимательные: сложная оптическая иллюзия

Двовзоры – особый тип визуальных головоломок, заставляющий мозг работать особенно напряженно. На первый взгляд вы видите на картинке какое-то одно изображение, но стоит только присмотреться – на нем начинают появляться скрытые элементы.

Именно такие изображения создает украинский художник Олег Шупляк. Например, на этом графическом произведении вы видите молодую женщину в легкой прозрачной одежде, которая поправляет прядь своих пышных волос. Но включите наблюдательность, и вы постепенно увидите еще трех скрытых на изображении женщин.

Попытайтесь найти всех героинь картины за 6 секунд. Если не получится, продолжайте любоваться изображением, пока не найдете все правильные ответы.

Именно для этого Олег Шупляк и создает свои двовзоры (это, кстати, его авторский термин). Чтобы люди больше внимания уделяли живописным изображениям, учились смотреть на них, любоваться ими и искать скрытые смыслы. Параллельно это позволяет развивать наблюдательность и внимание к деталям. Следовательно, эти картины приносят не только эстетическое наслаждение, но и практическую пользу.

Если вам не удается найти всех женщин на этом изображении, посмотрите ниже. На подсказке все скрытые героины картины обведены кругами.

Ранее OBOZ.UA публиковал головоломку со скрытым изображением, где нужно было искать силуэт девушки на картинке.

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