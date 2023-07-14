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На Хмельнитчине кошка поймала змею больше себя. Видео

Анастасия Ковалева
Жизнь
1 минута
5,5 т.
На Хмельнитчине кошка поймала змею больше себя. Видео

В Хмельницкой области местные жители обнаружили неожиданную находку. Маленький котенок стал настоящим охотником – он поймал большую змею.

Видео дня

Удивительное видео распространилось в сети. На кадрах видно, что "добыча" хищника в разы больше его, но это не помешало коту удачно поохотиться (чтобы смотреть видео, доскролльте новость до конца).

На Хмельнитчине кошка поймала змею больше себя. Видео

На первых секундах ролика видно, что котенок лакомился в компании взрослой кошки, вероятно, его матери. При этом делиться обедом с ней он не захотел.

Судя по видео, можно отметить, что размер пойманной змеи составляет приблизительно 30 см. Вероятно, "добыча" совсем неядовита и является обыкновенным ужом.

На Хмельнитчине кошка поймала змею больше себя. Видео
На Хмельнитчине кошка поймала змею больше себя. Видео

Как сообщал OBOZREVATEL, коты – весьма смелые создания: они способны бороться со змеями, ходить на охоту, отпугивать больших собак, лазить по деревьям и прыгать с невероятной высоты. Однако у них довольно необычный страх, о котором мало кому известно. Звучит несколько странно, но почти все кошки боятся огурцов.

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