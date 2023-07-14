На Хмельнитчине кошка поймала змею больше себя. Видео

В Хмельницкой области местные жители обнаружили неожиданную находку. Маленький котенок стал настоящим охотником – он поймал большую змею.

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Удивительное видео распространилось в сети. На кадрах видно, что "добыча" хищника в разы больше его, но это не помешало коту удачно поохотиться (чтобы смотреть видео, доскролльте новость до конца).

На первых секундах ролика видно, что котенок лакомился в компании взрослой кошки, вероятно, его матери. При этом делиться обедом с ней он не захотел.

Судя по видео, можно отметить, что размер пойманной змеи составляет приблизительно 30 см. Вероятно, "добыча" совсем неядовита и является обыкновенным ужом.

Как сообщал OBOZREVATEL, коты – весьма смелые создания: они способны бороться со змеями, ходить на охоту, отпугивать больших собак, лазить по деревьям и прыгать с невероятной высоты. Однако у них довольно необычный страх, о котором мало кому известно. Звучит несколько странно, но почти все кошки боятся огурцов.

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