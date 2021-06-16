На Херсонщине спасли дельфина, которого прибило на мель штормом. Фото

В районе Александровки Херсонской области мужчины спасли обессиленного дельфина, которого штормом прибило на мель. Волны не давали ему отойти вглубь Днепровского залива.

Как написал в Facebook волонтер Олег Марчук, млекопитающее почти не двигалось, могло только держаться на плаву и дышать (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Добровольцы несколько часов поддерживали дельфина, сделав "ноши" из покрывал и ремней. Через полчаса он начал двигать плавниками, открывать глаза и пытаться плыть.

Среди местных не нашлось желающих помочь с катером, поэтому вызвали катер водной полиции, прибывший чуть более чем через час. Животное погрузили на борт и повезли в сторону Очакова к Черному морю.

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Марчук поблагодарил всех причастных к спасению и выразил надежду, что дельфин выживет.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 июня в одесском дельфинарии "Немо" маленький зритель решил погладить дельфина и сфотографироваться с ним. В этот момент млекопитающее укусило ему руку.

Мальчика отвезли в больницу, наложили швы, но серьезных травм он не получил.