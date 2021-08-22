На Херсонщине огласили победителей конкурса 'Черноморские игры'-2021. Фото

В воскресенье, 22 августа, в Скадовске Херсонской области состоялся финальный концерт конкурса "Черноморские игры"-2021, где были названы имена детей-победителей. Вместе с ними на сцене выступили такие популярные "звезды" украинской эстрады как Тина Кароль, группа "Антитіла" и другие.

18-й фестиваль "Черноморских игр" был приурочен к 30-й годовщине Независимости Украины, поэтому все жюри надели народный этнический наряд – вышиванки. Провели финал вокального конкурса ведущие канала М1 - Виктория Батуи, Денис Жупник, TANYA LI и Андрей Черновол.

Победителями конкурса в этом году стали:

Категория "Вокалистки 6-10 лет": Шаманова София;

Категория "Вокалисты 6-11 лет": Котенко Артем;

Категория "Вокалистки 11-13 лет": Самолюк София;

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Категория "Вокальные группы 6-16 лет": трио Fusion;

Категория "Народное пение 6-16 лет": Харченко Полина;

Категория "Вокалисты 12-16 лет": Карпук Ярослав;

Категория "Вокалистки 14-16 лет": Шкидченко София.

"Запомните, мы движемся в сторону искусственного интеллекта. Искусственные нейронные сети и информационные системы так или иначе скоро заменят много технических процессов в различных сферах, даже в шоу-бизнесе. Но человек останется и через 10, 20, 50 лет уникальным из-за возможности синтеза и творчества. Поэтому, какой бы профессией вы не занимались, развивайте в себе креативность и уникальность. Не перепевайте других, а пишите свои песни. Заблуждайтесь, пробуйте, но делайте что-то. Тогда вы будете всегда конкурентоспособными", – обратился к конкурсантам лидер поп-рок-группы "Антитіла" Тарас Тополя.

Как сообщал OBOZREVATEL, музыкальный коллектив Gо_A, представивший Украину на Евровидении-2021, стал победителем престижного западного конкурса сразу в двух номинациях.