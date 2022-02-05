На Херсонщине мужчина получил 5 лет условно за публикации цитат Ленина и Сталина

В Херсонской области мужчину приговорили к 5 годам условно за публикации цитат советских деятелей Владимира Ленина и Иосифа Сталина. Осужденный не знал, что это противозаконно.

Такое решение принял Чаплинский районный суд Херсонской области. Соответствующий приговор опубликован Едином государственном реестре судебных решений.

На протяжении трех лет мужчина в социальной сети "Одноклассники" (запрещенная в Украине) публиковал портреты руководителей высших органов власти СССР, их цитаты, содержащее пропаганду элементов коммунистической идеологии изображения серпа, молота и пятиконечной звезды, а также изображения территориальных границ Союза Советских Социалистических Республик.

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Среди них были, в частности, цитата "Я знаю, что после моей смерти на мою могилу нанесут кучу мусора, но ветер истории- безжалостно развеет ее!" (И.В. Сталин. 1943 г.), а также общеизвестные коммунистические лозунги: "Сборной России тренер нужен такой как Сталин: не выиграли золото, значит поехали его добывать!".

Мужчина свою вину признал, что и стало смягчающим обстоятельством. Он объяснил свои действия тем, что не знал, что это противозаконно. О содеянном сожалеет и раскаивается.

Суд назначил уроженцу пгт. Аскания - Новая 5 лет лишения свободы, но освободил от отбывания наказания с испытательным сроком на 2 года.

Напомним, глава политического совета партии "Слуга народа", народный депутат Верховной Рады Давид Арахамия заявил, что Коммунистическая партия Китая достойна подражания. Он уверен, что принципы китайской партии направлены на служение народу, а значит близки по духу монобольшинству в украинском парламенте.