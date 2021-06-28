На Херсонщине лошадь перекрасили в зебру и заставили работать: украинцы возмутились. Видео

В сети опубликовали ролик, на котором показали, как на Скадовском пляже лошадь перекрасили в зебру и заставили катать отдыхающих в жаркую погоду. Украинцы возмутились этим и оставили множество гневных комментариев.

Но нашлись и те, кто с трудом поверил, что это действительно была лошадь. Соответствующее видео разместили в Telegram-канале hueviy_kherson (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, в ролике видно, как животное шло по пляжу, а на нем сверху сидел ребенок. Рядом с ним был хозяин, который вел его с помощью поводка.

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Мнения пользователей сети разделились. Одни гневно отреагировали на происходящее, а другие – не поверили, что под окрасом действительно скрывается лошадь.

"Бедняжка, ей, наверное, очень жарко", "Пускай на своих горбах катают людей", "Это настоящая зебра", "Хм, а это точно лошадь?", "Я думаю, автор что-то путает, на зебру похоже, полоски очень реалистичные", "Передвижные зоопарки запретили, и такую **йню тоже нужно запретить", – пишут люди.

Напомним, ранее в Киеве обнаружили бездомного мужчину, который насилует животных. Он живет в заброшенных зданиях на левом берегу столицы. Известно, что у злоумышленника выкупили пострадавшего щенка. Животное отвезли в клинику, где ветеринары оказали ему необходимую помощь. Сейчас состояние четырехролапого стабильное.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве во время застолья из окна квартиры на четвертом этаже выбросили собаку. Очевидцы пытались спасти животное, но собака умерла по дороге в клинику.