На Херсонщине авто вылетело в кювет и перевернулось, пострадали четыре человека. Фото

Вблизи села Томина Балка, что в Херсонской области, автомобиль вылетел в кювет и перевернулся. Вследствие аварии пострадали четыре человека.

ДТП произошло на автодороге "Херсон-Белозерка-Александровка" во вторник, 8 февраля. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Херсонской области.

Причиной аварии стало то, что водительница авто "ACURA MDX" не выбрала безопасную скорость движения и не справилась с управлением.

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37-летняя женщина и три ее пассажира, в возрасте от 33 до 53 лет, получили травмы разной степени тяжести. Их госпитализировали медики.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч.1 ст.286 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до трех лет тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами на срок от трех до пяти лет.

На данный момент следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.

В полиции отметили, что практически все ДТП с потерпевшими происходят из-за нарушения или несоблюдения требований Правил дорожного движения и призвали не нарушать их.

OBOZREVATEL постоянно пишет об авариях на дорогах Украины, чтобы обратить внимание на сложившуюся ситуацию. В ДТП гибнет больше людей, чем в зоне боевых действий на Донбассе. Идет война на дорогах. Не оставайтесь безучастными – ситуацию нужно менять.

Отметим, что, по официальным данным патрульной полиции, за первые 11 месяцев 2021 года в Украине произошла почти 171 тысяч аварий, в них погибло более 2,9 тысяч человек и еще более 27 тысяч получили травмы.

Напомним, в Николаевской области супруги с детьми попали в ДТП. Глава семьи погиб, а молодая мама с малышами сейчас находятся в больнице в тяжелом состоянии. Предполагается, что причиной аварии могли стать погодные условия.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Оболонском районе Киева во вторник, 8 февраля, произошла авария с участием легкового автомобиля и автобуса. В результате ДТП пострадала женщина.

В понедельник, 7 февраля, на Криворожском шоссе в Днепре произошла ДТП с участием трех автомобилей: Renault, Toyota и Lexus. В результате аварии пострадали пять человек.