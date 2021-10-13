На Харьковщине женщина умерла после отравления грибами: медики предупредили об опасности

В Харьковской области за последнюю неделю зафиксировали два случая отравлений грибами. Один закончился летально – 73-летняя женщина умерла после употребления якобы рядовок.

Об этом сообщили в Харьковском облцентре контроля и профилактики болезней Минздрава. Всего с начала сезона "тихой охоты" из-за употребления дикорастущих грибов пострадали семь жителей региона, в том числе подросток.

Отмечается, что пенсионерка, которая жила в Харьковском районе, ела жареные дикорастущие грибы, которые предварительно отварила. Женщина идентифицировала их как рядовку – эти грибы относятся к разряду условно съедобных.

Видео дня

Первые симптомы отравления у нее появились уже через шесть часов. Пожилая женщина жаловалась на тошноту, рвоту, общую слабость и диспепсические расстройства. Ее госпитализировали в областную больницу, где она умерла на пятые сутки.

Известно, что по состоянию на 12 октября в этом же медучреждении в тяжелом состоянии находился еще один пациент – житель Чугуевского района. У мужчины отравления возникло после употребления жареных зеленушек.

"Грибной яд несет смертельную опасность, даже для опытных грибников. Подумайте – стоит ли рисковать жизнью!" – предостерегли медики.

Что известно о грибах, которыми отравилась пенсионерка

Рядовка (Tricholoma) – род грибов порядка агариковые (Agaricales). Имеют большое количество видов, растущих по всему миру обычно в лесах, поскольку образуют симбиоз с деревьями.

Получили свое название, так как растут только группами, поодиночке их найти невозможно. Гриб шляпконожечний, внешние признаки довольно изменчивы. В частности, рядовки немного похожи на грибы сморчки, только у последних волнистая поверхность напоминает грецкий орех с глубокими пазухами. У рядовок мякоть ломкая, приятного грибного запаха, ножка малиновая или бурая.

В то же время существует рядовка как ядовитая, так и съедобна. В Красную книгу Украины занесены два вида: рядовка огромная и опенькоподобная.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре на пятый день после употребления грибов умерла 59-летняя жительница Броваров Киевской области. В больницу женщину госпитализировали с признаками отравления бледной поганкой.