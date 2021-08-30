На Харьковщине мужчина пережил клиническую смерть из-за укуса шершня

В воскресенье, 29 августа, в селе под Харьковом мужчина получил анафилактический шок (резкая аллергическая реакция) после укуса шершня. Это привело к остановке сердца и клинической смерти.

Как сообщили на Facebook "Центра экстренной медицинской помощи", медики немедленно прибыли на вызов. Благодаря отлаженным реанимационным действиям, сердце пострадавшего удалось запустить.

Сейчас мужчина госпитализирован в кардиологическом отделении, его жизни ничто не угрожает, а за состоянием организма тщательно следят врачи.

Руководство службы "103" настоятельно призывает украинцев быть осторожными в период биологической активности насекомых, а также не провоцировать их на укусы резкими движениями.

Анафилакти́ческий шок — аллергическая реакция немедленного типа, состояние резко повышенной чувствительности организма, развивающееся при повторном введении аллергена.

Как сообщал OBOZREVATEL, эксперты рассказали, как поступать в случае укуса шершня.