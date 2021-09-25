На Харьковщине более тысячи человек почтили погибших в катастрофе Ан-26 курсантов. Фото и видео

Екатерина Белоброва
Екатерина Белоброва
Жизнь
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На Харьковщине более тысячи человек почтили погибших в катастрофе Ан-26 курсантов. Фото и видео

В субботу, 25 сентября, исполнился ровно год со дня крушения самолета Ан-26, который совершал тренировочный полет. Память 26 членов экипажа лайнера в составе ВВС ВСУ почтили на месте трагедии родственники, сослуживцы и простые жители Харьковской области.

Подписчики Telegram-канал "Труха Харьков" опубликовали снимки с места памятной церемонии. По дороге в Чугуев, где проходят мемориальные события, перекрыта одна полоса автомобильного движения (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Возложение цветов к памятнику.
Видео дня

Мероприятие, посвященное памяти молодых десантников, проходит при участии Харьковского университета воздушных сил, священнослужителей ПЦУ, представителей Вооруженных сил Украины. У памятника выстроен почетный караул, по душам бойцов провели молитвенную панихиду.

Панихида по погибшим .
Памятный знак в честь погибших.
Почетный караул на месте авиакатастрофы.

По предварительным данным, отдать дань уважения к памяти экипажа Ан-26 пришли не меньше 1000 человек, некоторые приехали централизовано из других регионов.

Траурная церемония .
Годовщина трагедии Ан-26.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в годовщину авиакатастрофы Ан-26 рассказала об итогах проведенного расследования и пояснила, почему никто из виновных в ней до сих пор не понес наказания.

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