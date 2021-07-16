На Говерле обнаружили записки 50-летней давности: нашлась участница экспедиции, оставившей их. Фото

На вершине горы Говерла нашли бутылку с двумя записками, которые были оставлены 50 лет назад. Они датированные 1971-м и 1972-м годами.

О находке в Facebook сообщил Тарас Краженко. Также объявилась одна из участниц восхождения того времени, когда были оставлены записки (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

В записях сказано, что их оставили школьники 10-го класса. Также в них перечислены фамилии тех, кто принимал участие в походе:

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Первая записка датирована 4 июня 1971 года

Григорьев А.

Трофимов А.

Мясоедов А.

Павлов А.

Конов В.

Бирюков В.

Штанько С.

Будейко С.

Вторая записка гласит, что на горе 5 мая 1972 года были ученики 10 класса средней школы № 131 ( или 31)

Полуносов

Кунса

Коваль

Купчиненко (возможна ошибка)

Конов

Гилчев (возможна ошибка)

Короткий

Штанько

Мясоедов

Трофимов

Воропаев

Скрябина (возможна ошибка)

Литвиненко

Будейко

В комментариях одна из участниц Людмила Тимофеева, которая сейчас проживает в Латвии, написала, что она была в составе одной из экспедиций.

"Благодарю за находку. Увидеть наш список через 50 лет…", – отметила женщина.

Также Игорь Воронько в группе "Хочу в горы" написал, что в списке есть его дядя – Григорьев А.

"Это московская средняя школа №131, а находилась она, внимание, в Ивано-Франковске на улице Авиационная", – пояснил мужчина.

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