На Говерле обнаружили записки 50-летней давности: нашлась участница экспедиции, оставившей их. Фото
На вершине горы Говерла нашли бутылку с двумя записками, которые были оставлены 50 лет назад. Они датированные 1971-м и 1972-м годами.
О находке в Facebook сообщил Тарас Краженко. Также объявилась одна из участниц восхождения того времени, когда были оставлены записки (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).
В записях сказано, что их оставили школьники 10-го класса. Также в них перечислены фамилии тех, кто принимал участие в походе:
Первая записка датирована 4 июня 1971 года
Григорьев А.
Трофимов А.
Мясоедов А.
Павлов А.
Конов В.
Бирюков В.
Штанько С.
Будейко С.
Вторая записка гласит, что на горе 5 мая 1972 года были ученики 10 класса средней школы № 131 ( или 31)
Полуносов
Кунса
Коваль
Купчиненко (возможна ошибка)
Конов
Гилчев (возможна ошибка)
Короткий
Штанько
Мясоедов
Трофимов
Воропаев
Скрябина (возможна ошибка)
Литвиненко
Будейко
В комментариях одна из участниц Людмила Тимофеева, которая сейчас проживает в Латвии, написала, что она была в составе одной из экспедиций.
"Благодарю за находку. Увидеть наш список через 50 лет…", – отметила женщина.
Также Игорь Воронько в группе "Хочу в горы" написал, что в списке есть его дядя – Григорьев А.
"Это московская средняя школа №131, а находилась она, внимание, в Ивано-Франковске на улице Авиационная", – пояснил мужчина.
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