На ферме в Израиле обнаружили старинные монеты и комплекс тайных пещер. Фото

В Израиле сообщили о находке – старинных серебряных и бронзовых монетах времен Иуды, а также тайных древних ходах. Нашли артефакты на одной из ферм в городе Модиин-Маккабим-Реут, еще несколько лет назад, но рассказать общественности об этом было решено только сейчас.

Как написал HeritageDaily, найденные монеты были отчеканены в городе Тир около 126 года до нашей эры. На них изображены царь Антиох VII и его брат Деметрий II. Также были найдены денежные знаки, выпущенные правителями Хасмонеи: Иоанном, Иудой, Ионафаном и Матфиасом.

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Как предполагают ученые, клад принадлежал хозяину старинной фермы, который спрятал свои накопления в расщелине одной из пещер, но по каким-то причинам так и не стал доставать их обратно.

Специалисты настаивают на уникальности находки. По их словам, особую ценность монетам придет их возраст – около двух тысяч лет. Исторический интерес представляет набор денежных знаков – шекели, полушекели, на некоторых написаны имена первосвященников и которые выступали руководителями еврейской общины в древние времена.

Еще одной значимой находкой стали скрытые пещеры и тайные ходы, расположенные прямо в скале, где были найдены деньги. Они не только были связаны между собой, но и дополнительно имели ямы для хранения продуктов питания и резервуары для воды. Ученые пытаются понять, какую роль эти пещерные ходы играли для владельца фермы.

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