На Донбассе мужчина избил до смерти трехлетнего ребенка и закопал его тело в саду

В городе Курахово, что в Донецкой области, мужчина избил до смерти трехлетнего ребенка и закопал его тело в саду. Злоумышленника уже задержали и сообщили ему о подозрении.

Мужчине грозит от десяти до пятнадцати лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора Украины.

В январе нынешнего года житель города Курахово был дома вместе со своей сожительницей и тремя маленькими детьми. Ребенок 3-х лет с рождения не мог самостоятельно двигаться, но мужчина взял его за руки и принуждал ходить. Мальчик расплакался и из-за этого злоумышленник начал его избивать. Он нанес многочисленные телесные повреждения, от которых ребенок скончался.

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Впоследствии мужчина положил тело мальчика в сумку и отнес в заброшенный участок садового общества, который находился в 2 километрах от дома. Там он его закопал.

Правоохранителям об исчезновении ребенка сообщила его бабушка.

Следователи разыскали и задержали мужчину. Ему сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства малолетнего ребенка (п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины). Судебно-медицинская экспертиза установила, что мальчик умер в результате тупой травмы головы с кровоизлиянием под твердую мозговую оболочку.

На данный момент решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

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