На Днепропетровщине засняли в небе большой смерч. Фото

В Покрове Днепропетровской области местные жители зафиксировали большой смерч, который образовался над городом. Природное явление наблюдали 7 июня.

Фото смерча были опубликован в Facebook-сообществе OrdzhoCity. При это некоторые пользователи писали, что на снимках был запечатлен не смерч, а торнадо.

Отметим, что смерч или торнадо – это атмосферный вихрь, что возникает в кучево-дождевом (грозовом) облаке и распространяющийся вниз, часто до самой поверхности земли, в виде облачного рукава или хобота диаметром в десятки и сотни метров.

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Напомним, что в селе Ушкалка Херсонской области торнадо повалил деревья, заборы и снял шифер из некоторых домов. Ликвидировать последствия непогоды жителям населенного пункта помогали правоохранители.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 июня в городе Шанчжи на северо-востоке Китае прошел торнадо. В результате стихийного бедствия погиб минимум один человек, 16 пострадали.