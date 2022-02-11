На Днепропетровщине во время рыбалки под лед провалились двое мужчин, один утонул. Фото и детали трагедии

В четверг, 10 февраля, в Верхнеднепровске Каменского района двое мужчин, увлекающиеся рыбалкой, провалились под лед. Свидетели инцидента с берега вызвали спасателей, но, к сожалению, бригаде ГСЧС удалось спасти только одного рыбака.

Об этом сообщается в пресс-службе ведомства. Мужчины находились в 100 метрах от берега, чтобы добраться к ним, спасателям пришлось использовать пожарное снаряжение.

Один рыбак был извлечен из ледяной воды и экстренно госпитализирован в Каменскую городскую больницу. Тело второго обнаружить не удалось, по предварительной версии мужчина не смог выбраться на поверхность из-за ледяной корки и утонул.

Чтобы найти его тело, к поисковой операции в реке Днепр привлекли водолазов. Поскольку несколько часов работ не принесли результата, а на улице начало смеркаться, то было принято решение продолжить поиски погибшего уже на утро 11 февраля.

Видео дня

Служба ГСЧС настоятельно призывает жителей регионов рядом с водохранилищами крайне предусмотрительно приближаться к ним в зимние месяцы, не выходить на лед, не убедившись, что замерзший слой достаточно толстый. Также не оставляйте без присмотра детей, которые любят проводить время на коньках и санках. Зимы в нашем климате постепенно теплеют и не всегда кромка льда успевает полноценно затянуть воду.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL: