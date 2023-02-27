На что больше обижаются коты: список запрещенных действий

Коты – ласковые, забавные и чуть-чуть пренебрежительные животные, считающими себя полноправными хозяевами в доме. Владельцы кошек часто замечают, что домашние питомцы способны чувствовать гнев и обиду.

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Иногда обриды переходят в открытые недоброжелательные действия – кот может начать демонстративно вас игнорировать, или "метить" территорию, вместо лотка используя обувь хозяина, коврик, а то и кровать. На что чаще всего обижаются кошки и почему не стоит выставлять их за дверь, когда животное этого не хочет, читайте в материале OBOZREVATEL.

Кошки обычно боятся громких звуков. Наибольший страх, по последним исследованиям, вызывает у животных пылесос. Громкие звуки заставляют чувствовать недоверие и стресс. Поэтому не кричите в присутствии домашнего питомца. Если кот нашкодил – можно это объяснить, немного повысив голос и изменив интонацию. Громкие крики по отношению к животным ни к чему хорошему не приведут.

Кошки могут обидеться как на нехватку внимания со стороны хозяина, так и на чрезмерное его проявление. Дело в том, что когда кот занят своими делами – спит, отдыхает на диване, умывается, ест – лучше его не трогать. Вместе с тем, вопреки популярному в народе мнению, что кошки очень независимы и гуляют "сами по себе", животные тяжело переносят одиночество. Поэтому старайтесь не оставлять их надолго наедине.

Коты считают жилище своей территорией, поэтому им жизненно необходимо знать обо всем, что на ней происходит. Кошки могут очень обидеться, если постоянно закрывать перед ними дверь, когда они хотят войти в комнату. Если кот желает исследовать пространство – нужно ему это разрешить.

Иногда коты очень обижаются, когда хозяева заводят другое животное. Им нужно время, чтобы познакомимся и впустить "чужака" на свое пространство. Не удивляйтесь, если при встрече с новым домашним любимцем кот начнет злиться, шипеть, драться или прятаться по углам.

Наверняка все владельцы кошек замечали, что после визитов к ветеринару животное выглядит очень настороженным, а то и злым. Дело в том, что коты не способны понять благих намерений хозяина, когда их везут на уколы или другие процедуры к ветеринару. Кот испытывает стресс, обиду и иногда боль. Это нужно просто переждать, вскоре животное вернется к привычному настроению.

Эксперты говорят, что, даже приучившись к определенным запретам в присутствии хозяина (не лезть на стол, не царапать диван, не вешаться на занавески), коты могут шкодить, когда их не видят. И это не злопамятность или мстительность – просто у животных отсутствует разграничение добра и зла.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, как быстро и легко определить возраст кота. За первый год, который равняется человеческим семи годам, молодая кошечка уже может впервые стать мамой. То есть в системе 1:7 существуют серьезные разногласия.

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