На Черниговщине завершились учения резервистов. Фото

В Черниговской области завершились учебные сборы по территориальной обороне. Мероприятия длились две недели.

Об этом в Facebook сообщила глава Черниговской областной государственной администрации Анна Коваленко. Она уточнила, что в учениях приняли участие почти 2 тысячи бойцов (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Две недели почти две тысячи бойцов совершенствовали свои военные навыки, отрабатывали военные задачи. Поздравила сегодня лично резервистов Новгород-Северского района, которые полностью приняли участие в собрании теробороны с первых же дней их проведения", – отметила глава ОГА.

Коваленко подчеркнула, что Новгород-Северский всегда был и остается северным форпостом Украины, где "закалялся опыт обороны государственных границ".

Она добавила, что все поставленные задачи, несмотря на сложность, были выполнены на 100%.

"Главное достижение учений: сенсационно высокая явка резервистов к военкоматов с первого же дня учений - более 100%! Люди приходили целыми коллективами, приводили друзей. Уровень организации и материального обеспечения учений тоже был на высоте. Все недостатки быстро исправлялись. Ну а стрельбы и другие обязательные для таких учений мероприятия показали, насколько высок интерес, патриотизм наших защитников. Вопреки опасениям, напряжение на границе с РФ только поспособствовала проявлению лучшего, что есть в наших людях: прежде всего, взаимовыручке", – написала глава ОГА.

Она также поблагодарила Вооруженные силы, Нацполицию и Службу безопасности за слаженную работу.

Как сообщал OBOZREVATEL, учения территориальной обороны начались 12 мая. Резервисты, в частности, совершенствовали навыки по охране и обороне важных объектов инфраструктуры и зданий органов власти.