На Черниговщине показали редкостных 'пушистых' свиней. Фото

Житель Чернигова Роман Дроменко переехал на заброшенную ферму в селе Столповка, чтобы разводить редкую породу "пуховых" свиней – венгерская мангалица. На вопрос журналистов, почему для семейного бизнеса он выбрал именно поросят, с нескрываемым удовольствием он отвечает: "потому что они классные!".

Об этом рассказали в репортаже Городнянского городского совета на Facebook. Сейчас поголовье Романа исчисляется тридцатью мангалицами.

"Здесь для них хорошее место: немалая территория, благоприятные условия для разведения. Материал для ремонта крыши и помещения фермы уже закупили. Ждем тепла, чтобы начать строить крышу. Друзья обещали помочь", – поделился фермер.

Он пояснил, что прокормить животных достаточно непросто: приходится варить сто литров каши ежедневно. Кроме того, кормить Роман должен своих питомцев самостоятельно, поскольку дружелюбие – далеко не та черта, которая отличает этих зверьков от своих обыкновенных домашних сородичей.

Видео дня

"Они не любят чужих. Прежде чем приступить непосредственно к кормежке, я должен дать им себя обнюхать. За спину надеваю деревянный щит, наблюдаю за их поведением, как они настроены, не агрессивны ли.. С ними нужно быть осторожными, поскольку порода выведена путем скрещивания домашних свиней с лесными вепрями. А о строптивом нраве диких кабанов многие знают не по наслышке", – пояснил Роман.

Он добавил, что разведение венгерских мангалиц – для Украины весьма перспективный проект. Их сало содержит меньше холестерина, а если правильно кормить поросят с самого детства, то консистенция продукта достигает буквально масловой и легко мажется на хлеб.

"Пока наращиваем количество поголовья, продаем подсвинков, цена на них немного выше, чем на обычных домашних поросят. В ближайших планах – заняться разведением коров, коз и овец и производить сыры", – рассказал мужчина.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинский фермер выкупил около 100 оленей разных пород, чтобы выпустить их в леса Закарпатья.