На большинстве территории переменная облачность, на западе дожди: синоптики дали прогноз погоды на четверг, 4 мая.

В четверг, 4 мая, в большинстве областей Украины будет тепло и без осадков. Однако часть страны все же покроют дожди, которые принесут еще и небольшое похолодание.

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Об этом сообщили в Укргидрометцентре. По прогнозам синоптиков, 4 мая осадки ожидаются в западных, северных и Одесской областях.

На остальной территории сохранится сухая и довольно теплая погода. Температура днем поднимется до +20, а кое-где и до +23 градусов.

На западе страны кроме Закарпатской области, а также на севере днем термометры будут показывать +12...+17. Температура ночью составит +4+9.

На Закарпатье, несмотря на дожди, будет тепло: днем столбики термометров поднимутся до +18...+20, ночью температура воздуха будет +8...+10.

В центральных, восточных и южных регионах Украины облачно с прояснениями и без дождей. Температура днем будет +15...+20, на востоке страны до +23.

В Киеве 4 мая осадков не будет, днем сохранится переменная облачность. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура днем в столице +15...+17 градусов, а ночью +7...+9.

Температура по области ночью +4...+9, днем +12...+17.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик Игорь Кибальчич предупредил о погодных качелях в Украине в мае. По его прогнозам, май 2023 года начнется в Украине с прохлады (местами даже с рекордной). Приблизительно с 11-12 числа начнется повышение температуры, которое дойдет до летней жары.