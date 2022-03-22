'Мы в аду, нас закидывают бомбами': в сеть попал дневник жителей Мариуполя, которые оказались в осаде

Житель Мариуполя опубликовал дневник своих родителей, который они вели во время пребывания в окружении и под непрерывными обстрелами города российских оккупантов. Происходящее вокруг мариупольцы назвали настоящим адом.

Отмечается, что им удалось эвакуироваться 18 марта. Скриншоты сообщений опубликовал Telegram-канал "РИА Мелитополь" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Сыночек, пишу на случай, если проблеск связи будет и сообщение отправится. Мы в порядке, у нас остался только газ. Говорят, и его скоро не будет. Бомбят сильно. Света и воды нет уже вторые сутки. Сегодня *** приходила, поделились едой. Самое страшное – не знать, что происходит. Очень любим, надеемся, что у тебя все хорошо", – написала сыну мама.

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В следующем сообщении женщина пишет, что они с мужем пережили еще одну ночь, хотя из-за нещадных бомбежек почти не спали. Рассказала, что из-за отсутствия отопления температура в их квартире 15 градусов, согреться они смогли благодаря работе, а свет обеспечили себе тем, что нашли ящик с гирляндами, батарейками и фонариком.

На скриншотах все сообщения пришли почти в одно время, хотя, очевидно, родители мариупольца записывали происходящее и свои переживания в другом приложении на телефонах, а когда появлялась связь – отсылали.

"Такой ужас. Каждый день боюсь, боюсь завтра. Боюсь спать, страх, что будут бомбить, а в очереди за водой не успеем спрятаться", – признавалась женщина.

Также она пожаловалась на мародеров, которые первые дни взламывали все подряд и грабили все магазины.

"Тащили сумки с духами, дубленки, ящики селедки, капусту в ведрах, детские памперсы. Тащили и с нашего дома люди. Жуть, что среди этих людей мы живем", – возмущалась она.

Жительница Мариуполя отметила, что это происходило их-за нехватки правоохранителей. Но позже в городе появилась возможность патрулировать, мародеров начали отлавливать и "снимать им штаны, чтобы ходили с голой ж*пой".

Также она описала ситуацию после того, как оккупанты разбомбили роддом третьей больницы Мариуполя. Из-за взрывной волны в их квартире выбило окна на кухне и балконную дверь.

"Мы выскочили в носках в общий коридор. Потом поняли, что если у нас так, то что же у бабушки? Папа выбежал на улицу и посмотрел на окна. А их просто нет, выбиты вместе с рамами. К счастью, живы, но в истерике. Мы схватили сумки и повели к себе, все дрожим от страха, наши дома с зияющими черными дырками вместо окон у многих", – описала женщина.

Она добавила, что ночь после этого авиаудара они провели в чьем-то жутко холодном подвале: спали фактически на земле – в одежде, на пенопласте и тонком одеяле. Позже добавила, что из-за постоянных авианалетов они с другими людьми не могли вернуться в квартиры – за теплыми вещами и едой, а возле подвала не было безопасной возможности даже что-то готовить.

"Вода заканчивается, а идти за ней страшно всем. Кушаем все мало, одна моего размера порция на двоих. Папа все время голодный… Слушаем постоянно новости. Надеемся, что нам помогут. Уже ничего не жалко, лишь бы выжить", – говорила женщина.

Едва ли не в каждом сообщении сыну мать указывала день месяца и добавляла фразу "Мы еще живы". Она рассказывала о том, что весь Мариуполь горит и едва ли не полностью разрушен, а люди пребывают большом страхе.

"Мы молимся, чтобы у тебя было все хорошо, чтобы ты был счастлив. Ты у нас молодец, со всем справишься. Очень хочется верить, что мы выживем и встретимся. Любим тебя очень, очень сильно. Береги себя, наш родной", – заканчивается дневник жительницы Мариуполя, которая с родными оказалась в заложниках в городе, который разрушили российские войска.

Как сообщал OBOZREVATEL, советник главы МВД Антон Геращенко назвал имя российского военачальника, который отвечает за осаду Мариуполя и отдавал приказы бомбить роддом, драмтеатр и т. д. Речь идет о генерал-полковнике армии РФ, ранее руководившем спецоперацией в Сирии.

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