Мужчина отказался надеть маску в самолете рейса Одесса-Анталия и поплатился. Видео

В воскресенье, 18 июля, в салоне самолета по направлению "Одесса-Анталия" один из пассажиров напрочь отказался надевать защитную маску. В результате привлечения сотрудников аэропорта, он был выведен из салона.

Об этом сообщил Telegram-канал "Одесса Инфо". Другие пассажиры были возмущены хамским поведением нарушителя, а один из них даже полез на него с кулаками (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Чтобы уговорить мужчину соблюдать правила для всех пассажиров, были привлечены сотрудники аэропорта и полиция диалога. В ответ на их просьбы мужчина откровенно хамил и дерзил, используя нецензурную лексику.

В итоге другие пассажиры уговорили снять злостного нарушителя с борта и, наконец, вылететь на популярный турецкий курорт. Когда его выводили, вслед звучали аплодисменты и оскорбительные замечания.

Осторожно, видео содержит ненормативную лексику (18+)

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