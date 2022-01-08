Мужчина пожаловался в сети на жену, но вместо поддержки получил критику

Мужчина попробовал найти поддержку в сети после ссоры с супругой однако, после того, как пользователи портала Reddit узнали причину размолвки семейства, стали на сторону жены. Многие заявили, что та вполне имела право обидеться на него.

Как рассказал пользователь Reddit с ником @AITA_glasses, он был приглашен на рождественскую вечеринку, которую проводила его компания, вместе с супругой. Волнуясь, чтобы все прошло хорошо, он попросил жену внести коррективы в ее образ.

Он отметил, что в тот вечер его жена была красиво одета и в целом выглядела – очень хорошо, однако перед тем, как она намеревалась сесть в автомобиль, он заметил, что она в очках.

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Именно эта деталь испортила отношения между ними. Мужчина стал настаивать, чтобы она сняла очки и использовала контактные линзы. Женщина же восприняла эту просьбу в штыки и обиделась, заявив, что таким образом супруг как-будто сказал ей, что она не привлекательна.

После некоторого препирания, она все же выбрала линзы, но на самой вечеринке заметила, что некоторые женщины все же были в очках. Женщина указала на это своему супругу.

@AITA_glasses поделился, что после этого праздника между ним и его женой "появился холод" и теперь он не знает, что делать. Более того, он отметил что считает, что не сказал ничего плохого жене и не желал каким-либо образом оскорбить ее.

Прочитав его историю многие пользователи портала стали на сторону женщины. Они объяснили, что требуя от супруги сменить очки на линзы он как-будто заявил, что она ему не нравится. Многие его поступок сочли оскорбительным.

Также пользователи отметили, что очки – не часть гардероба, которую можно попросить сменить, а необходимость.

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