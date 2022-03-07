Можно ли желать смерти врагу во время войны: ответ митрополита Михаил из ПЦУ. Видео

Уничтожение оккупантов, которые с оружием в руках посягают на жизни людей – не грех, согласно православной традиции. Заповедь из Нагорной проповеди Евангелия "любите своих врагов" нельзя трактовать буквально.

Об этом в эфире UaNews рассказал митрополит Михаил. Он пояснил, что этот библейский стих имеет свой философски-теологический трактат (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Он звучит так: ненавидь врагов Божьих, боритесь с врагами Отчизны и любите своих личных врагов. То есть если враг пришел в твой дом, хочет убить тебя, то он приравнивается к Божьему врагу, так как решает вопросы жизни и смерти. Убийство такого врага нельзя называть грехом и после него необязательно идти на исповедь", – пояснил духовник.

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Митрополит поощрил защитников Украины, которые в эти темные времена с оружием в руках и верой обороняют свою страну. Подставлять щеку тем, кто пришел со злыми намерениями отобрать землю предков и детей, по его словам, не допустимо.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, что в первые дни вторжения России в Украину в Киеве были обезврежены диверсанты, целью которых могла быть ликвидация высокопоставленного священника ПЦУ.

Дорогие украинцы, наши военные дают достойный отпор врагу по всей территории нашей Украины! У нас есть поддержка от партнеров, а россию давят санкции. Сохраняем спокойствие, поддерживаем и помогаем друг другу. Верим в ВСУ!

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