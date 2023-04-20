Можно ли выливать суп в унитаз: ответ категоричен

Иногда случается так, что приготовленная заранее еда портится и ее приходится выбрасывать. Едва ли не самый распространенный способ утилизировать такие остатки – это слить их в унитаз. Однако эксперты-сантехники утверждают, что это грубая ошибка.

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Привычку выливать супы в унитаз часто объясняют тем, что это жидкое блюдо, а канализация предназначена именно для жидких отходов. Однако, как выяснил OBOZREVATEL, все сложнее.

На самом деле твердые частицы продуктов – кусочки овощей, мяса и т.п. – в сточных вода вызывают гниение. А этот процесс может оказать негативное влияние на работу канализационной системы. А крупные куски могут приводить к механическому засорению труб.

Поэтому эксперты советуют разделять испорченные супы на две части – жидкую и твердую. Жидкость действительно можно слить в унитаз, от этого вреда не будет. А вот все твердые куски лучше утилизировать с органическим мусором в ведре для этого типа отходов.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как быстро прочистить забитый унитаз.

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