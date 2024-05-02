Можно ли сажать картошку в Страстную пятницу и Великую субботу: какие существуют запреты

В этом году Пасха выпадает на май – месяц наиболее активных огородных работ, когда каждый день на счету. Но на праздники заниматься тяжелым физическим трудом нельзя, поэтому многие огородники интересуются, позволяют ли традиции, например, сажать картофель в Страстную пятницу и Великую субботу.

OBOZ.UA поинтересовался, что рекомендуют по этому поводу в народе. И что говорит церковь.

Запрещено ли сажать картошку в Страстную пятницу

Вообще, полного запрета на физический труд в канун Пасхи не существует. Хотя церковь советует всю Страстную неделю все же посвятить духовному – поститься, молиться и готовиться к величайшему празднику года. Но, если есть неотложная потребность, посадить картошку накануне Воскресения Христова грехом считаться не будет.

Однако завершить все дела следует именно до Великой субботы. То есть, в пятницу доделайте все, что вы планируете осуществить к праздникам. В том числе, высадить картофель. Если чего-нибудь не успеете, придется отложить это до завершения праздников.

Отдельно следует обратить внимание на свое личное отношение к огородничеству. Если это ваше хобби, которое доставляет вам удовольствие и оно не провоцирует ссор в семье (например, потому, что кто-то не хочет принимать в посадке картофеля участие), то священники не будут вас отговаривать от этого дела. Воздержаться от посадки овощей точно стоит, если для вас это бремя или неприятная обязанность.

Какие традиции и запреты существуют в народе

Народные приметы говорят, что овощи, высаженные в Страстную неделю, не только хорошо приживутся, но и дадут богатый урожай. Поэтому украинцы традиционно старались в эти дни сделать на земле как можно больше.

Однако соблюдали определенные правила:

заниматься посадкой картофеля нужно после посещения церкви, а не вместо него;

работать следует с удовольствием, не провоцируя конфликтов с близкими;

в Страстную пятницу нужно все завершить – в Великую субботу делать на земле уже ничего нельзя.

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