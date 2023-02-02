Можно ли оставлять включенными электроприборы, когда нет света: что может случиться

Уже несколько месяцев украинцы живут в условиях отключения электроэнергии. Российские ракеты и дроны повредили многие объекты критической инфраструктуры по всей стране.

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Эксперты не дают четких прогнозов, когда ситуация может наладиться. В настоящее время большинство областей перешли к плановым отключениям, в чрезвычайных условиях применяя экстренные. При отсутствии света некоторые привыкли не выключать электроприборы из розеток, так что в момент его появления все приборы автоматически запускаются. В ДТЭК Киевские электросети объяснили, можно ли оставлять включенной бытовую технику и какие могут быть последствия.

Не выключая телевизор, холодильник, микроволновку, компьютер, стиральную машину и т.п. из розетки, вы можете усугубить и без того критическую ситуацию. Дело в том, что и оборудование ДТЭК, и домашние электроприборы могут выйти из строя при частых отключениях света.

Объяснение простое: причина в скачке мощности. Когда появляется электричество, а все электроприборы в доме включены, в один момент происходит резкий скачок мощности.

Это может не только вывести из строя бытовые приборы, но и повлечь за собой серьезное последствие – аварию на электросетях. Конечно, в этом случае свет снова выключится и нужно будет готовиться к более длительным отключениям.

В ДТЭК отмечают, что при отключениях электроэнергии следует обязательно выключить из розеток всю бытовую технику.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что украинцам советуют запастись едой на случай продолжительных отключений света.

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