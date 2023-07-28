Можно ли окрашивать пластиковые розетки: в чем опасность

Иногда во время косметического ремонта замечаешь, что розетки начали резко контрастировать с новым цветом стен. Можно, конечно, заменить и их, но это может влететь в копеечку. В таком случае некоторые мастера предлагают выкрасить пластиковую накладку, чтобы получить цвет, который больше подходит к обновленному интерьеру.

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Однако, прежде чем отправиться за материалами для такого усовершенствования, убедитесь, что ваша идея безопасна. Издание House Digest обратилось к экспертам по электричеству, которые объяснили, что может пойти не так с перекраской розеток.

Почему окрашивать электрические розетки опасно

Само по себе покрытие розетки краской особой опасности не представляет. Проблемой может оказаться краска, которая в процессе нанесения может затечь внутрь. А это приведет к повреждению электропроводки и риску пожара.

Большинство красок по своим свойствам производят электрический ток. Это значит, что небрежное окрашивание розеток может привести к короткому замыканию проводов.

Также окрашенная розетка может усложнить подключение устройств. Неравномерно нанесенная краска способна воспрепятствовать правильному вхождению штекера.

Можно ли окрасить розетку безопасно?

Если вы все же твердо решили изменить цвет своих электроточек окрашиванием, специалисты советуют придерживаться определенных мер безопасности:

никогда не пытайтесь окрашивать крышки, пока они еще прикручены к стене – снимайте их, прежде чем нанести покрытие;

дождитесь, пока краска полностью высохнет, прежде чем устанавливать накладки назад;

выбирайте краску, которая не проводит ток, чтобы в розетке не возникало искрения и не было проблем со штекерами;

всеми силами избегайте попадания краски внутрь розетки.

Более безопасная альтернатива краске

Впрочем, можно снизить риск и заменить накладки на розетки, приобретя декоративные варианты. Они доступны в строительных магазинах или онлайн.

Чтобы заменить накладку, возьмите отвертку и выкрутите шурупы, которые держат ее на стене. Снимите старую накладку, приложите новую так, чтобы она совпадала с пазами со стеной, и прикрутите ее к розетке. Таким же образом можно заменить крышки, предназначенные для выключателей, телевизионных кабелей, USB-портов и других электроточек.

Накладки на розетки производятся с использованием различных материалов и отделки. Большинство из них пластиковые, но можно найти варианты из дерева, металла, нержавеющей стали, керамики, латуни и даже бамбука. И так же, как краска, крышки розеток бывают матовыми и глянцевыми, а также с другими уникальными текстурами. Вы точно сможете подобрать себе что-нибудь по вкусу.

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