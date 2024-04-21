Можно ли обрезать стрелки орхидеи после цветения: объяснение для новичков

Орхидеи – одни из самых прихотливых комнатных растений. В естественных условиях, где нет резких перепадов температур, эти они цветут и развиваются почти непрерывно, не нуждаясь в периодах покоя. В комнатных условиях частота и продолжительность цветения зависят от того, насколько комфортны условия вы создали для растений и приближены ли они к природной среде орхидей.

Чаще возникает вопрос: что делать со стрелками орхидей после цветения. OBOZ.UA разбирался, нужно ли их обрезать.

Флористы говорят, что ответ на вопрос, обрезать стрелки или нет, зависит от сорта растения.

Прежде всего рассмотрим фаленопсисы. Они могут цвести довольно часто, выпуская новые цветоножки и разветвляя старые стебли.

Побег состоит из цветочных (дающих бутоны) и спящих почек. Последние находятся в состоянии покоя, пока не отцветет первая партия цветов. Из спящей почки могут развиться новые побеги. Рассмотрим три варианта развития ситуации.

Если стрелки удалить, не дожидаясь их усыхания, то растению не приходится тратить силы на поддержание жизни опустевшего побега. Обрезку следует сделать у корня с помощью обеззараженного ножа или ножниц. Обратите внимание, что в таком случае растение скорее пустит новые побеги.

Если стрелку не удалять, то, кроме цветов и бутонов, на стрелке останется растущий кончик. При этом растет и вероятность появления новых цветов. Однако флористы подчеркивают: это только вероятность. Можно и не дождаться его роста и потом все равно распрощаться с отцветшей цветоножкой.

Можно прийти к компромиссному решению и обрезать стрелку частично. Этот способ предполагает обрезку стебля в части крепления бутонов. Спящие почки в количестве 3-4 штук следует оставить. При этом есть высокая вероятность, что из почки вырастет полноценный цветочный побег, хотя и менее мощный, чем первый.

Однако следует отметить, что ожидание будет забирать у орхидеи силы на поддержку стебля, и будет несколько затормаживать выгонку новой стрелки. Поэтому, принимая решение, обрезать или не обрезать стрелки фаленопсиса, следует прежде всего обратить внимание на состояние растения – выдержит ли оно дополнительную нагрузку.

Этимбидиумы, онцидиумы, камбримы пускают стрелки обычно не чаще одного раза в год и цветут 1,5-3 месяца. Увядший побег после сброса цветов нужно удалить.

Каттлея и дендробиум могут цвести от 1 до 4 раз в год, а срок жизни стрелки колеблется от 2 до 3 недель. Цветоножку лучше обрезать, если она начала подсыхать.

Мильтония может зацвести в любое время, но цветочный побег флористы советуют обрезать как только цветы начнут увядать. Ждать осыпания последнего лепестка не стоит.

Побеги пафиопедилума цветут только раз, а отцветшие стебли с одним бутоном советуют удалять сразу.

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